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26-Jähriger bei Arbeitsunfall in Basel lebensbedrohlich verletzt

Keystone-SDA

In Basel ist am Dienstag ein 26-jähriger Mann auf einer Baustelle bei einem Sturz lebensbedrohlich verletzt worden. Der genaue Hergang des Arbeitsunfalls sei noch nicht geklärt und Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Unfall kam es um circa 08.00 Uhr auf einer Baustelle an der Muespacherstrasse, wie die Staatsanwaltschaft Basel am Abend mitteilte. Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge zog sich der 26-Jährige bei einem Sturz aus der Höhe lebensbedrohliche Verletzungen zu. Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt barg den Verletzten. Anschliessend wurde er durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt ins Spital eingeliefert, wie es weiter hiess.

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