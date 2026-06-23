26-Jähriger bei Arbeitsunfall in Basel lebensbedrohlich verletzt

Keystone-SDA

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In Basel ist am Dienstag ein 26-jähriger Mann auf einer Baustelle bei einem Sturz lebensbedrohlich verletzt worden. Der genaue Hergang des Arbeitsunfalls sei noch nicht geklärt und Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

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(Keystone-SDA) Zum Unfall kam es um circa 08.00 Uhr auf einer Baustelle an der Muespacherstrasse, wie die Staatsanwaltschaft Basel am Abend mitteilte. Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge zog sich der 26-Jährige bei einem Sturz aus der Höhe lebensbedrohliche Verletzungen zu. Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt barg den Verletzten. Anschliessend wurde er durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt ins Spital eingeliefert, wie es weiter hiess.