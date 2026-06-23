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26-Jähriger fährt in Dorfbrunnen in Rodels GR

Keystone-SDA

In Rodels GR hat sich in der Nacht auf Dienstag ein Selbstunfall mit einem Auto ereignet. Der Lenker wurde dabei verletzt. Die Polizei stufte den Mann als fahrunfähig ein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 23.30 Uhr hörten Anwohnende an der Bahnhofstrasse lautes Quietschen sowie einen Knall – sie alarmierten die Kantonspolizei Graubünden. Vor Ort traf die ausgerückte Polizeipatrouille auf einen Auto, das mit dem Dorfbrunnen kollidiert war.

Der 26-jährige Lenker verletzte sich dabei gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Dienstag leicht und wurde als fahrunfähig eingestuft. Am Brunnen sowie am Auto sei erheblicher Sachschaden entstanden.

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