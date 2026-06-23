26-Jähriger fährt in Dorfbrunnen in Rodels GR

Keystone-SDA

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In Rodels GR hat sich in der Nacht auf Dienstag ein Selbstunfall mit einem Auto ereignet. Der Lenker wurde dabei verletzt. Die Polizei stufte den Mann als fahrunfähig ein.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 23.30 Uhr hörten Anwohnende an der Bahnhofstrasse lautes Quietschen sowie einen Knall – sie alarmierten die Kantonspolizei Graubünden. Vor Ort traf die ausgerückte Polizeipatrouille auf einen Auto, das mit dem Dorfbrunnen kollidiert war.

Der 26-jährige Lenker verletzte sich dabei gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Dienstag leicht und wurde als fahrunfähig eingestuft. Am Brunnen sowie am Auto sei erheblicher Sachschaden entstanden.