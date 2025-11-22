26-Jähriger rutscht bei Oberhelfenschwil SG mit Auto in Wald

Keystone-SDA

Ein Autolenker ist in der Nacht auf Samstag bei Oberhelfenschwil mit seinem Wagen in einer Kurve von der Strasse abgekommen und einen Abhang hinab in einen Wald gerutscht. Das Auto prallte gegen mehrere Bäume, bis es von diesen auf der Seite liegend gestoppt wurde.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Eine Polizeipatrouille der Kantonspolizei St. Gallen stufte ihn als fahrunfähig ein. Er musste eine Blut- und Urinprobe sowie seinen Führerausweis abgeben.

Der Rettungsdienst überführte den Autofahrer mit unbestimmten Verletzungen ins Spital. Es entstand Sachschaden im Wert von 5000 Franken.