270-Seelen-Dorf am Grimselpass öffnet eine «Schatzkammer»

Keystone-SDA

Das Grimselgebiet gilt als eine der kristallreichsten Regionen der Alpen. Nun öffnet am Pfingstwochenende im Dorf Guttannen BE die Erlebniswelt Kristall ihre Tore. Im Zentrum steht eine aussergewöhliche Mineraliensammlung, die über Generationen aufgebaut wurde.

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(Keystone-SDA) In der historischen «Weibel Schiir» wurde mit Investitionen von rund 2,5 Millionen Franken ein immersiver Erlebnisort geschaffen, der über das Angebot eines klassischen Museums hinausgehen will, wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung vom Freitag schreiben.

Ein alter Stall ist das Tor, das in diese «Schatzkammer» führt. Funkelnde Rauchquarze, seltene Mineralien und weitere Fundstücke aus dem Grimselgebiet werden mit Licht, Klang und bewegten Bildern präsentiert. LED-Wände werden audiovisuell bespielt, so dass ein Rundumerlebnis entsteht.

Die Kristalle stammen aus der Sammlung der Familie Rufibach, die diese über Generationen hinweg aufgebaut hat. Sie umfasst international beachtete Funde, etwa einzigartige Rauchquarze vom Zinggenstock. Ein Verein hat sich für die Erhaltung engagiert.

Die Geschichte der Sammlung ist eng mit Guttannen verwoben, mit dem harten Leben der Strahler, mit Erfolgen und Tragödien. Besucher erfahren beispielsweise, wie Strahlerei in Guttannen einst einen Goldrausch auslöste. Wie Unglücksfälle und Naturereignisse das Dorf prägten. Und wie sich eine Familie, die Rufibachs, mit jeder Felswand und jedem Fundstück ein Stück Identität erschloss.

Konzipiert und umgesetzt wurde die Erlebniswelt vom Schweizer Szenografen Otto Steiner. «Wir wollen Geschichten erzählen und den Funken der Begeisterung entzünden», beschreibt Steiner die Idee hinter der Erlebniswelt Kristall.

www.kristall-guttannen.ch