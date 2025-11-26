271 Familien im Baselbiet haben 2024 Mietzinsbeiträge bezogen

Keystone-SDA

Dreissig Baselbieter Gemeinden haben im Jahr 2024 an 271 Familien Mietzinsbeiträge ausgerichtet. Insgesamt haben 972 Personen Beiträge erhalten. Dies ergab eine Evaluation des Mietzinsbeitragsgesetzes, wie die Finanzdirektion am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Evaluation war dieses Jahr nötig, da es sich um eine neue Leistung handelt. Seit Januar 2024 gelten Mindeststandards bei den Mietzinsbeiträgen für armutsgefährdete Familien und Alleinerziehende. Der Kanton beteiligte sich letztes Jahr erstmals mit knapp 850’000 Franken oder 50 Prozent dieser Kosten.

Pro Familie flossen durchschnittlich 6238 Franken. Dies entspricht einem durchschnittlichen Mietzinsbeitrag von 1739 Franken pro unterstützte Person. Der Kanton geht davon aus, dass Beiträge über die nächsten Jahre weiter zunehmen. Die Möglichkeit der Mietzinsbeiträge müsse in der Bevölkerung noch besser bekannt gemacht werden, heisst es im Communiqué.