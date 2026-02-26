The Swiss voice in the world since 1935
272 Tonnen Fasnachtsabfälle aus Basler Innenstadt entfernt

Keystone-SDA

Insgesamt 272 Tonnen Fasnachtsabfälle sind aus der Basler Innenstadt geräumt geworden. Die Abfallmasse liegt unter jener im vergangenen Jahr, wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der niedrige Wert ist auf das trockene Wetter zurückzuführen. Das Abfallgewicht liegt unter jenem der Fasnacht 2025, als es mehr regnete und 350 Tonnen Fasnachtsabfälle entfernt worden waren.

Während der diesjährigen Fasnacht reinigten gemäss Mitteilung rund 280 Mitarbeitende des Bau- und Verkehrsdepartements und der Basler Verkehrs-Betriebe die Stadt. Seit Donnerstag, 09.00 Uhr, sei die Stadt wieder weitgehend sauber, heisst es weiter.

