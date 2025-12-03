28-Jähriger gibt an Zürcher Gericht brutalen Angriff zu

Keystone-SDA

Ein 28-Jähriger hat am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Dietikon ZH eine brutale Attacke zugegeben. Erinnerungen habe er daran nicht. Er handelte im Drogenrausch, als er einen 12-Jährigen schwer verletzte.

(Keystone-SDA) Er schäme sich für die Tat und wolle sich bei der Familie des Opfers entschuldigen, sagte der Beschuldigte vor Gericht. «Ich verstehe, dass man über die Tat nur den Kopf schütteln kann». Er habe eine Strafe verdient. Viele Angehörige des Opfers sassen im Gerichtssaal, die Eltern des Opfers verfolgten den Prozess in einem anderen Raum.

In einer längeren Erklärung sprach der 28-Jährige über ein unglückliches Leben. Selbsttherapie mit LSD habe ihm geholfen, das Leben positiver wahrzunehmen.

Am Tattag rauchte der Beschuldigte einen Joint und nahm nach eigenen Angaben zum ersten Mal flüssiges LSD. Der Beschuldigte griff gemäss Anklage den 12-Jährigen in Urdorf ZH unvermittelt auf der Strasse an. Er schlug dessen Kopf mehrfach gegen eine Wand.