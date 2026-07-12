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29-jähriger Pilot stürzt im Hoch Ybrig SZ lebensgefährlich ab

Keystone-SDA

Ein 29-jähriger Gleitschirmpilot hat sich am Samstagvormittag bei einem Absturz im Hoch Ybrig SZ lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Ein Rettungshelikopter flog den Mann nach der Erstversorgung in ein ausserkantonales Spital, wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Schweizer startete um 11 Uhr beim Startplatz Sternen zu seinem Flug. Aus noch ungeklärten Gründen verlor er kurz nach dem Abheben die Kontrolle über seinen Gleitschirm und stürzte zu Boden.

Die Bundesanwaltschaft leitet die Untersuchung zur genauen Unfallursache. Die Kantonspolizei Schwyz führt die entsprechenden Ermittlungen durch.

Am Samstagnachmittag gerieten zudem drei weitere Gleitschirmpiloten in Turbulenzen. Die Piloten blieben bei den Vorfällen in Rickenbach, Unteriberg und Altendorf, alle im Kanton Schwyz, unverletzt.

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