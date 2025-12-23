The Swiss voice in the world since 1935
29-Jähriger rast in Münchwilen TG mit 113 km/h durch 50er-Zone

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Thurgau hat einen 29-jährigen Raser ermittelt. Der Mann wurde in der Nacht auf Sonntag innerorts in Münchwilen mit 113 km/h geblitzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Autofahrer aus dem Kanton St. Gallen überschritt die Höchstgeschwindigkeit nach Abzug der Sicherheitsmarge um 59 km/h, teilte die Polizei am Dienstag mit. Diese traf den Schweizer am Montag an seinem Wohnort an. Er muss sich wegen eines Raserdelikts bei der Staatsanwaltschaft verantworten.

