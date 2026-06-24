30-jähriger Mann in Basel mit Faustfeuerwaffe beraubt

Keystone-SDA

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Zwei unbekannte Männer haben am Montagnachmittag in Basel einen 30-jährigen Mann mit einer Faustfeuerwaffe beraubt. Die Täter zwangen ihn zur Herausgabe seines Fahrzeugschlüssels und entwendeten weiteres Deliktsgut, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Überfall ereignete sich zwischen 15.05 Uhr und 15.15 Uhr auf einem Parkplatz am Schliengerweg. Der 30-Jährige sass zu diesem Zeitpunkt in seinem Fahrzeug, als die beiden Männer an ihn herantraten.

Das Opfer wurde bei dem Vorfall gemäss Mitteilung nicht verletzt. Nach der Tat flüchteten die beiden Männer in einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher erfolglos.