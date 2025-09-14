The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

30 Personen wegen Briefkastenbrand in Dietlikon evakuiert

Keystone-SDA

Wegen starker Rauchentwicklung durch einen Brand in den Briefkästen haben die Rettungskräfte am Sonntagmittag in Dietlikon rund 30 Personen aus einem Mehrfamilienhaus evakuiert. Der Brand war rasch gelöscht, der Sachschaden hoch. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Etliche Hausbewohnerinnen und -bewohner wurden wegen Verdachts auf Rauchvergiftung untersucht, wie die Kantonspolizei am Abend mitteilte. Verletzt wurde niemand Gemeldet wurde der bei den Briefkästen am Eingang ausgebrochene Brand durch Anwohner gegen 13 Uhr.

Die Feuerwehr Dietlikon sowie die Stützpunktfeuerwehren Wallisellen und Opfikon brachten das Feuer unter Kontrolle. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf mehrere zehntausend Franken. Nach ersten Ermittlungen steht Brandstiftung als Ursache im Vordergrund. Den Angaben zufolge soll sich eine unbekannte Person kurz vor dem Entdecken des Brands vom Tatort entfernt haben.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
35 Likes
26 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft