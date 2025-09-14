30 Personen wegen Briefkastenbrand in Dietlikon evakuiert
Wegen starker Rauchentwicklung durch einen Brand in den Briefkästen haben die Rettungskräfte am Sonntagmittag in Dietlikon rund 30 Personen aus einem Mehrfamilienhaus evakuiert. Der Brand war rasch gelöscht, der Sachschaden hoch. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.
(Keystone-SDA) Etliche Hausbewohnerinnen und -bewohner wurden wegen Verdachts auf Rauchvergiftung untersucht, wie die Kantonspolizei am Abend mitteilte. Verletzt wurde niemand Gemeldet wurde der bei den Briefkästen am Eingang ausgebrochene Brand durch Anwohner gegen 13 Uhr.
Die Feuerwehr Dietlikon sowie die Stützpunktfeuerwehren Wallisellen und Opfikon brachten das Feuer unter Kontrolle. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf mehrere zehntausend Franken. Nach ersten Ermittlungen steht Brandstiftung als Ursache im Vordergrund. Den Angaben zufolge soll sich eine unbekannte Person kurz vor dem Entdecken des Brands vom Tatort entfernt haben.