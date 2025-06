3000 Turner, Musikanten und Behörden trotzen an Festumzug der Hitze

Keystone-SDA

Rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Eidgenössischen Turnfestes haben am Samstagnachmittag der Hitze getrotzt und sind durch die Strassen von Lausanne gezogen. Am Festumzug nahm auch Bundesrat Martin Pfister teil.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Die Parade begann am frühen Nachmittag im Montbenon-Quartier, wo jeder Schattenplatz von den Mitgliedern der Blaskapellen und den Turnern in Beschlag genommen wurde. Der Chef des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) wohnte dem Laden und dem Abfeuern der Kanone durch die Ehrengarde «Milices vaudoises» bei, die das Startsignal gaben.

Martin Pfister, mit Strohhut und weissem Hemd unterwegs, freute sich über seinen Besuch in Lausanne: «Das Eidgenössische Turnfest ist ein wichtiger Moment für die Schweiz. Es ist ein sehr gutes Beispiel für einen volksnahen Sport. Vereine gibt es in jedem Dorf, in jeder Gemeinde», sagte der Bundesrat am Rand des Umzugs zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Neben Pfister schritt auch Nationalratspräsidentin Maja Riniker (AG/FDP) durch die Strassen von Lausanne.

Guggemusiken und Sonnencreme

Neben dem Waadtländer Staatsrat und der Lausanner Stadtverwaltung in corpore nahmen auch die Vertreter der 23 kantonalen oder regionalen Turnverbände am Umzug teil. Bei ihrem Vorbeiziehen verteilten sie regionale Produkte oder Sonnencreme an die Zuschauer, unter denen sich auch viele Deutschsprachige befanden.

Neun Blaskapellen und vier Guggenmusiken spielten während des Umzugs. Mehr als 100 junge Turnerinnen und Turner der Lausanner Vereine, die von der Waadtländer Jugendfeuerwehr begleitet wurden, trugen Schilder mit den Namen der kantonalen oder regionalen Turnverbände.

Show und Abschlusszeremonie

Am Samstagabend stand am Turnfest die Show «Gymagine» auf dem Programm. Über 300 Turnerinnen und Turner aus der Schweiz und Europa wollten in der Vaudoise-Arena die ganze Vielfalt und Universalität dieses Sports veranschaulichen.

Am Sonntag sollte das Fest mit der Schlusszeremonie im Tuilière-Stadion seinen Abschluss finden. Gekürt werden im Rahmen dieses Anlasses die Sieger des Festes, an dem rund 12’000 Zuschauer und Athleten teilnahmen. Rund 645 Turnerinnen und Turner wollten in der Schlussvorführung auftreten.

Das Eidgenössische Turnfest findet alle sechs Jahre statt und gilt als grösster Breitensportanlass der Schweiz. Neben den Wettkämpfen bieten die Veranstalter den Besucherinnen und Besuchern jeweils auch ein attraktives Rahmenprogramm.