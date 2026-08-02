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31’000 Datenkopien von Rechtsträgern in Liechtenstein gestohlen

Keystone-SDA

Das Fürstentum Liechtenstein ist Ziel eines umfangreichen Datendiebstahls geworden. Dabei wurden rund 31'000 Datenkopien von Gesellschaften, Stiftungen und Treuhänderschaften digital abgegriffen. Wer hinter dem Angriff steht, ist laut der Regierung in Vaduz unklar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Ziel des Angriffs wurde das «Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen», wie die Regierung des Fürstentums am Sonntagabend mitteilte. Nach vorläufigen Erkenntnissen habe sich in der Nacht auf Donnerstag (30. Juli) «eine unbekannte Täterschaft widerrechtlich auf digitalem Weg» Zugriff auf das Verzeichnis verschafft.

Im Verlauf des Donnerstags seien beim Amt für Justiz Unregelmässigkeiten aufgefallen, worauf das Amt für Informatik eingeschaltet worden sei. Dieses habe zur Sicherheit das betroffene System vom Netz genommen. Am Freitag schliesslich sei die Regierung informiert und am Samstag seien die ersten bestätigten Ergebnisse der Voruntersuchungen an die Regierung übermittelt worden.

Die Leitung des am Samstagabend von der Liechtensteiner Regierung einberufenen Krisenstabes haben Regierungschefin Brigitte Haas und Justizminister Emanuel Schädler. Oberstes Ziel sei es, «den Vorfall so rasch wie möglich umfassend aufzuklären, Betroffene zu informieren und Gegenmassnahmen einzuleiten», hiess es.

Nach aktuellem Kenntnisstand bestünden keine Hinweise darauf, dass Daten im System verändert oder gelöscht wurden, schrieb die Liechtensteiner Regierung weiter. In der «Tagesschau»-Hauptausgabe von Schweizer Radio und Fernsehen SRF sagte Regierungschefin Haas zudem, dass bislang auch keine Lösegeldforderungen eingegangen seien, ebenso wenig seien die Daten im Darknet aufgetaucht.

Am Montag wollte der Krisenstab über weitere Entwicklungen informieren.

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