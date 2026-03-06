31-Jähriger wegen Drohungen gegen Përparim Avdili verhaftet

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat Woche einen 31-Jährigen wegen Drohungen gegen den FDP-Stadtpräsidiumskandidaten Perparïm Avdili verhaftet. Die Staatsanwaltschaft führt ein Verfahren wegen Verdachts auf Drohung und Missbrauch einer Fernmeldeanlage.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Beschuldigte befinde sich nicht in Untersuchungshaft, sagte ein Sprecher der Zürcher Staatsanwaltschaft am Freitag gegenüber Keystone-SDA. Er bestätige einen entsprechenden Bericht der «NZZ». In welchen Zusammenhang die Drohungen stehen, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Die Polizei verhaftete den Montenegriner am Donnerstag. Für ihn gelte die Unschuldsvermutung, heisst es bei der Staatsanwaltschaft.

Laut «NZZ» soll der Mann über die sozialen Netzwerke Morddrohungen gegen Avdili und dessen Familie ausgestossen haben. Dabei soll es um seine Positionen zum Krieg in Gaza gegangen sein.

Vor wenigen Tagen distanzierte sich der, wie Avdili, albanischstämmige Rapper EAZ vom FDP-Politiker. Die beiden hatten für den Wahlkampf zusammen einen Song aufgenommen. Wegen Avdilis Positionen zum Islam und dem Krieg in Gaza könne er nicht mehr hinter Avdili stehen, liess der Rapper verlauten.

Im Februar war es bereits zu einem tätlichen Angriff im Zusammenhang mit den Wahlen gekommen. Ein Kandidat der SVP für den Zürcher Gemeinderat wurde von jungen Männern am Albisriederplatz attackiert. Diese sollen ihn beim Namen gerufen und Flaschen und Büchsen nach ihm geworfen haben. Einer der Männer soll dem SVP-Kandidaten eine Ohrfeige verpasst haben.