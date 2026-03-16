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33-Jähriger wird bei einem Streit in Sitterdorf TG schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 33-jähriger Mann ist am Sonntagabend bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Sitterdorf TG schwer verletzt worden. Die Rega flog ihn ins Spital. Die Polizei nahm einen 34-jährigen Schweizer fest.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Die Auseinandersetzung habe sich zwischen den beiden Männern ereignet, schrieb die Polizei am Montag in einer Mitteilung. Der Tatverdächtige erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Er wurde inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.

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