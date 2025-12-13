33 Prozent der Aktionäre halten Boni-System für wirksam

Keystone-SDA

Nur 33 Prozent der Aktionäre finden, dass langfristige Vergütungssysteme in Schweizer Firmen gut funktionieren. Bei den kurzfristigen Boni ist die Zustimmung noch geringer, wie eine neue Untersuchung des Beratungsunternehmens Swipra zeigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Viele Aktionäre zweifeln daran, dass diese Modelle die Interessen von Management und Aktionären wirksam aufeinander ausrichten. Firmen hingegen sehen das deutlich positiver: 62 Prozent halten die Vergütungssysteme für wirksam.

Für die Untersuchung hat das Beratungsunternehmen von August bis November 2025 insgesamt 81 Unternehmen aus dem Swiss Performance Index (SPI) und 61 institutionelle Investoren aus dem In- und Ausland befragt.