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34-Jähriger beim Basler Voltaplatz spitalreif niedergestochen

Keystone-SDA

Beim Voltaplatz in Basel hat am frühen Sonntagmorgen ein Unbekannter einen Mann mit einer Stichwaffe verletzt. Die Sanität brachte den 34-Jährigen ins Spital. Der Täter flüchtete mit zwei Begleitpersonen Richtung Frankreich. Eine von der Kantonspolizei Basel-Stadt eingeleitete Fahndung verlief bis Sonntagabend erfolglos. Gesucht werden laut Polizei arabischsprechende Männer.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Während der Erstversorgung durch Polizistinnen und Polizisten verhielt sich der Verletzte «ausserordentlich aggressiv und ging die Beamten tätlich an», wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte.

Diese sucht nach eigenen Angaben zwei arabischsprechende Männer nordafrikanischen Typs zwischen 30 und 45 Jahren mit Dreitagebart. Zum dritten Gesuchten machte sie keine Angaben.

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