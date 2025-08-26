The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

34 Soldaten in Kolumbien entführt

Keystone-SDA

Nach heftigen Gefechten mit einer Splittergruppe der Guerillaorganisation Farc sind im Süden Kolumbiens 34 Soldaten entführt worden. "Wir werden angesichts dieser kriminellen Bedrohung nicht nachgeben", hiess es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums des südamerikanischen Landes. "Wir werden das Leben, die Freiheit und die Würde jener verteidigen, die geschworen haben, ihrem Vaterland zu dienen."

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Am Sonntag hatte sich das Militär im Department Guaviare ein sechsstündiges Feuergefecht mit der Farc-Splittergruppe geliefert, wie Verteidigungsminister Pedro Sánchez mitteilte. Dabei kamen mehrere mutmassliche Bandenmitglieder ums Leben, darunter ein Anführer der kriminellen Gruppe.

19 Tote und Dutzende Verletzte bei Angriffen

Zuletzt hatte eine Welle der Gewalt Kolumbien erschüttert. Bei einem Angriff von Kriminellen auf eine Polizeieinheit bei einem Anti-Drogen-Einsatz im Norden des Landes und einem Bombenanschlag nahe einem Luftwaffenstützpunkt in der Grossstadt Cali kamen in der vergangenen Woche 19 Menschen ums Leben, Dutzende weitere wurden verletzt.

Zwar hat sich die Sicherheitslage in dem einstigen Bürgerkriegsland verbessert, allerdings werden noch immer Teile Kolumbiens von illegalen Gruppen kontrolliert. Kriminelle Banden, linke Rebellen, Splittergruppen ehemaliger Guerillaorganisationen und Paramilitärs sind in Drogenhandel, illegalen Bergbau und Schutzgelderpressung verwickelt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
15 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft