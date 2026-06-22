35-Grad-Marke an vielen Orten in der Schweiz deutlich überschritten

Keystone-SDA

Teilen

Die 35-Grad-Marke ist am Montagnachmittag an zahlreichen Orten in der Schweiz deutlich überschritten worden. Am heissesten war es in der Nordwestschweiz, im Wallis und am Genfersee.

2 Minuten

(Keystone-SDA) In Basel-Binningen wurden laut dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz um 17.00 Uhr 36,2 Grad gemessen. Zur selben Zeit waren es 35,9 Grad in Evionnaz im Unterwallis und 35,3 Grad in Genf-Cointrin.

Der private Zürcher Wetterdienst Meteonews mass in Basel-Binningen um 16.40 Uhr gar 36,6 Grad und in Neuenburg, Wynau BE und in Sitten 36,1 Grad. Dazu seien neue Juni-Rekorde an verschiedenen Orten gekommen, darunter Payerne und Nyon in der Waadt mit 36,1 beziehungsweise 35,3 Grad.

Seit Montagmittag und bis Samstag 20.00 Uhr gilt in mehreren Regionen der Westschweiz eine Hitzewarnung der Gefahrenstufe vier. In den Regionen des Drei-Seen-Landes, der Orbe-Ebene, des Mittelwallis und des Genferseebogens wechselte die Warnung von «erheblicher Gefahr» zu «grosser Gefahr», wie Meteoschweiz mitteilte. Sie schliessen sich damit der Nordwestschweiz (Region Basel und Delsberger Becken) an, wo diese Stufe bereits seit Sonntag gilt.

Von «grosser Gefahr» spricht Meteoschweiz, wenn während drei Tagen die Temperatur im Tagesdurchschnitt 27 Grad oder mehr beträgt und es auch in der Nacht zu keiner merklichen Abkühlung kommt. Während Hitzewellen bestehe ein grosses Risiko für Kreislaufbeschwerden und körperliches Unwohlsein.

Mit grosser Trockenheit kämpfen zurzeit die Nordschweiz vom Aargau über die Kantone Luzern, Zürich, Schaffhausen, Thurgau sowie Teile St. Gallens und des Appenzells, in geringerem Masse aber auch die Zentral- und Südostschweiz, wie SRF Meteo am Montag berichtete.

Hitze und fehlende Niederschläge können aber auch die Trinkwasser-Reserven gefährden. Aktuell sind die Pegel noch normal bis tief.