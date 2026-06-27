35-Jähriger in Wetzikon ZH von Auto angefahren und verletzt

Keystone-SDA

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Ein 35-jähriger Fussgänger ist am Samstagmorgen in Wetzikon ZH von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Mann musste mit unbestimmten Verletzungen in Spitalpflege gebracht werden, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 3.30 Uhr an der Zürcherstrasse im Bereich der Kreuzung mit der Haldenstrasse. Ein 35-jähriger Mann überquerte dort die Strasse, als er von einem 31-jährigen Autofahrer erfasst wurde, der Richtung Hinwil unterwegs war.

Der Fussgänger sei durch die Kollision zu Boden geschleudert und verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten vom Spital Uster in ein Spital zur weiteren Behandlung.

Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben sperrte die Zürcherstrasse in beide Richtungen und richtete eine Umleitung ein. Die Kantonspolizei Zürich habe zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum noch unklaren Unfallhergang aufgenommen.