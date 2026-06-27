The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

35-Jähriger in Wetzikon ZH von Auto angefahren und verletzt

Keystone-SDA

Ein 35-jähriger Fussgänger ist am Samstagmorgen in Wetzikon ZH von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Mann musste mit unbestimmten Verletzungen in Spitalpflege gebracht werden, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 3.30 Uhr an der Zürcherstrasse im Bereich der Kreuzung mit der Haldenstrasse. Ein 35-jähriger Mann überquerte dort die Strasse, als er von einem 31-jährigen Autofahrer erfasst wurde, der Richtung Hinwil unterwegs war.

Der Fussgänger sei durch die Kollision zu Boden geschleudert und verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten vom Spital Uster in ein Spital zur weiteren Behandlung.

Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben sperrte die Zürcherstrasse in beide Richtungen und richtete eine Umleitung ein. Die Kantonspolizei Zürich habe zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum noch unklaren Unfallhergang aufgenommen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft