35-jähriger Mann wird in Buchs SG absichtlich angefahren

Keystone-SDA

Zwei Italiener sollen am Mittwochmittag bei einer Tankstelle in Buchs SG mit ihrem Auto vorsätzlich einen 35-jährigen Mann angefahren und dabei unbestimmt verletzt haben. Nach einer Fahndung wurden sie festgenommen. Gegen sie ist ein Verfahren wegen versuchter Tötung eröffnet worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Ermittlungen zu den Umständen der Tat laufen noch. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten zwei Italiener mit ihrem Personenwagen um zwölf Uhr bei einer Baustelle an der Churerstrasse angehalten und gewartet, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Donnerstag mit.

Als ein 35-jähriger Landsmann den Tankstellenshop betreten wollte, beschleunigte das Auto. Der Mann wurde frontal erfasst. Danach fuhren die beiden Italiener davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Bei der Fahndung gelang es, das Fluchtfahrzeug anzuhalten. Die Polizei nahm einen 43-jähriger Italiener ohne Wohnsitz in der Schweiz sowie einen 36-jähriger Italiener mit Wohnsitz im Kanton Zürich fest. Sie sollen zuvor am Wohnort des Opfers dessen parkiertes Auto beschädigt haben.

