35 Prozent Frauen in SPI-Verwaltungsräten

Keystone-SDA

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In den Verwaltungsräten der 100 grössten SPI-Unternehmen sind derzeit durchschnittlich 35,2 Prozent Frauen vertreten. Damit hat sich die Quote zum Vorjahr kaum verändert, wie eine neue Analyse des Corporate-Governance-Beraters Swipra zeigt.

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(Keystone-SDA) Mit dem Anteil liegen die Unternehmen über der gesetzlichen Schwelle von 30 Prozent. Fortschritte haben laut der Studie auch mittelgrosse Unternehmen erzielt, wo der Frauenanteil mittlerweile ebenfalls bei 35,2 Prozent liegt.

Immer weniger gut aufgenommen werden Gremien mit einer tiefen Frauenquote. Bei Unternehmen mit einem Frauenanteil unter 30 Prozent lagen die Gegenstimmen für Nominierungsausschuss-Vorsitzende an den diesjährigen Generalversammlungen bei 25 Prozent, nach 19 Prozent im Vorjahr.

Die Swipra-Analyse untersuchte die Generalversammlungen der 100 grössten SPI-Unternehmen im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 18. Juni 2026.