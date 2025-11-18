37-Jähriger nach Auseinandersetzung in Basel im Spital

Keystone-SDA

Ein 37-jähriger Mann ist am Samstag beim Centralbahnplatz in Basel bei einer tätlichen Auseinandersetzung verletzt worden. Er wurde von der Sanität ins Spital gebracht, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei kam es gegen 19.30 Uhr aus noch unklaren Gründen zur Auseinandersetzung, wie es heisst. Dabei habe der Täter, der auf 15 bis 16 Jahre geschätzt wird, mit Körpergewalt auf das Opfer eingewirkt.

Der Täter sei in Begleitung von zwei Männern und zwei Frauen unterwegs gewesen. Nach der Tat seien sie in Richtung Elisabethenanlage geflohen.