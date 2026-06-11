370 Laufbegeisterte auf der längsten Treppe der Welt am Niesen

Keystone-SDA

11'674 Stufen und gegen 1700 Höhenmeter gilt es am Niesen-Treppenlauf im Berner Oberland zu bewältigen. Am Wochenende starten 370 Laufbegeisterte, um die längste Treppe der Welt in Angriff zu nehmen. Der Lauf ist seit längerem ausgebucht.

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(Keystone-SDA) Die Niesen-Treppe ist im Guinness-Buch der Rekorde vermerkt. Sie ist eigentlich eine Servicetreppe für die Standseilbahn, die von Mülenen aus zum Niesengipfel auf 2362 Meter über Meer führt.

Die Treppe ist für die Öffentlichkeit gesperrt und das Begehen das ganze Jahr über streng verboten. Für den Treppenlauf gibt es zuvor spezielle Treppentrainings für die Läuferinnen und Läufer.

Der Streckenrekord für den 3,5 Kilometer langen Treppenanstieg liegt bei unter einer Stunde. Den Lauf schafft nur, wer entsprechend gut trainiert ist. Wer die Durchgangszeitlimiten nicht einhalten kann, wird aus dem Rennen genommen.

Am Freitag findet der Staffellauf statt, am Samstag dann die Einzelrennen. Läuferinnen und Läufer aus 36 Nationen und allen Schweizer Kantonen sind am Start, wie die Veranstalter in einer Mitteilung vom Donnerstag schreiben.