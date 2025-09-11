The Swiss voice in the world since 1935
38-Jähriger gesteht an Gericht Horgen ZH Tötung von Escort

Keystone-SDA

Ein 38-jähriger Schweizer hat am Bezirksgericht Horgen ZH die Tötung einer Sexarbeiterin zugegeben. Es sei zu einem Kampf gekommen. Wie genau er sie getötet habe, wisse er nicht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Er habe die Frau am Hals gepackt, sagte der Beschuldigte am Donnerstag. Sie habe ihm eine Wodkaflasche gegen den Kopf geschlagen. Das Opfer wies zahlreiche Verletzungen auf, welche die Richterin minutiös auflistete. Der 38-Jährige betonte, er habe nur mit den Handballen zugeschlagen.

Bei der Befragung bezeichnete sich der Beschuldigte als «in sich gekehrt». Aufbrausend sei er nicht, auch nicht nach dem Konsum von Kokain und Alkohol. Beides konsumierte er an dem Abend. «Der Pegel war ziemlich hoch», sagte er.

Der Beschuldigte meinte, die Frau habe ihm 30’000 Franken gestohlen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor, das Opfer wurde erwürgt. Die Polizei fand das Geld in einem geschlossenen Abstellraum.

