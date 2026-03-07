38-jähriger Motorradfahrer fährt 62 km/h zu schnell

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer hat in Neunkirch SH über 60 Kilometer pro Stunde zu viel auf dem Tacho gehabt. Die Polizei erwischte den Raser und nahm ihm den Führerausweis ab.

Bei der Geschwindigkeitskontrolle am Samstagnachmittag auf der Hallauerstrasse war der 38-jährige Schweizer viel zu schnell unterwegs. An der besagten Örtlichkeit beträgt die zulässige Geschwindigkeit 80 km/h ausserorts, wie die Schaffhauser Polizei am Samstagabend mitteilte.

Nach einem Überholmanöver um 13.50 Uhr, wurde bei dem Mann eine Geschwindigkeit von 146 km/h gemessen. Nach Abzug der Messtoleranzen sei die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 62 km/h überschritten worden. Der 38-Jährige musste laut Mitteilung seinen Führerausweis vor Ort zu Handen der Administrativbehörde abgeben. Sein Gefährt wurde sichergestellt.

Der Mann muss sich wegen eines Raserdelikts vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen verantworten, wie es weiter hiess.