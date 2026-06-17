396 Arbeitgeber im Kanton Zürich zahlen zu tiefen Lohn

Keystone-SDA

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Der Kanton Zürich hat im vergangenen Jahr bei 396 Betrieben Lohnverstösse festgestellt. Insgesamt wurden 1927 Arbeitgeber kontrolliert. Die Verstösse bei ausländischen Arbeitgebern waren verhältnismässig deutlich höher.

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(Keystone-SDA) Von 371 ausländischen Arbeitgebern zahlten 147 nicht den üblichen Lohn, wie die Zürcher Volkswirtschaftsdirektion am Mittwoch mitteilte. Bei den Schweizer Arbeitgebern verstiessen 249 von 1556 gegen die orts-, berufs- und branchenüblichen Löhne.

Mit den Fehlbaren wurden Verständigungsverfahren durchgeführt. 218 Verfahren konnten so abgeschlossen werden. Die Firmen mussten Löhne nachzahlen oder die Arbeitsverträge anpassen.

Die Kontrollstrategie sei risikobasiert, heisst es in der Mitteilung. Ein Augenmerk wurde auf Branchen gerichtet, in denen am ehesten Verstösse vermutet werden. 2025 kontrollierten die Behörden darum Autogewerbe, Boden- und Parkettgewerbe, Baunebengewerbe, Detailhandel, Kosmetikinstitute, Maschinenbau und Veranstaltungsorganisationen. Die Resultate liessen aufgrund der Strategie keine direkten Rückschlüsse auf die Gesamtsituation auf dem Zürcher Arbeitsmarkt zu.

Im Bereich Schwarzarbeit wurden im Jahr 2025 1569 Betriebs- und 2516 Personenkontrollen durchgeführt. 39 Fälle von Verletzungen der Melde- und Bewilligungspflicht deckten die Behörden so auf. Verstösse oder Verdachtsmeldungen leitet das Amt für Wirtschaft den zuständigen Spezialbehörden weiter. Aufgrund dieser Koordinationsaufgaben hätten 64 Fälle von Schwarzarbeit im Ausländerrecht und 59 Fälle im Sozialversicherungsrecht durch die Spezialbehörden aufgedeckt werden können.