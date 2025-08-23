The Swiss voice in the world since 1935
4,8 Megawattstunden Strom verbraucht eine Person

Keystone-SDA

Schweizer und Schweizerinnen verbrauchen im Durchschnitt 4,8 Megawattstunden Strom pro Jahr. Laut Velobiz.de entspricht dies in etwa der Menge, die alle 176 Radfahrer der Tour de France während des gesamten Rennens gemeinsam erzeugen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Schätzung ausgerechnet hat die Onlineplattform Energie Schweiz. Im internationalen Vergleich steht die Schweiz damit im Mittelfeld unter den anderen Industrieländern.

In den USA liegt der Verbrauch etwa bei rund 7,7 Megawattstunden, wie die Plattform «Our World in Data» zeigt. In Italien sind es hingegen nur 2,9 Megawattstunden.

