40 Tote nach Bootsunglück vor Tunesiens Küste

Vor der Küste Tunesiens sind nach offiziellen Angaben 40 Migranten bei einem Bootsunglück ums Leben gekommen. 30 Menschen seien gerettet worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur TAP. Unter den Toten seien auch Frauen und Kleinkinder, hiess es aus Justizkreisen.

(Keystone-SDA) Insgesamt seien 70 Migranten an Bord gewesen sein, bestätigte ein Justizsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Alle Opfer stammen demnach ersten Erkenntnissen zufolge aus Ländern südlich der Sahara. Unklar ist bislang, wann das Boot sank und von welcher Küste es gestartet war. Die Justiz habe Ermittlungen zu dem Unglück eingeleitet.

Das Wrack sei in den frühen Morgenstunden vor der Küste gefunden worden, die zum Gouvernement Mahdia gehört. Tausende Menschen wagen jedes Jahr die Überfahrt über das Mittelmeer, meist von Libyen oder Tunesien aus. Immer wieder kommt es zu schweren Unglücken.