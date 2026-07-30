The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

41-Jähriger bei Unfall mit Walze in Maienfeld GR schwer verletzt

Keystone-SDA

Am Donnerstag ist es in Maienfeld zu einem Unfall mit einer Walze gekommen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 41-Jähriger lenkte gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Donnerstag kurz vor 12 Uhr eine Walze auf der Maienfelderstrasse und bog in die Rheinau ein. Gleichzeitig fuhr ihm eine 90-jährige Autofahrerin entgegen, weshalb der Lenker mit der Walze gemäss Mitteilung auswich. Dabei sei er rund vier Meter den Hang hinuntergerutscht und habe sich schwer verletzt.

Der 41-Jährige wurde ins Kantonsspital Graubünden nach Chur gebracht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft