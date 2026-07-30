41-Jähriger bei Unfall mit Walze in Maienfeld GR schwer verletzt

Keystone-SDA

Teilen

Am Donnerstag ist es in Maienfeld zu einem Unfall mit einer Walze gekommen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 41-Jähriger lenkte gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Donnerstag kurz vor 12 Uhr eine Walze auf der Maienfelderstrasse und bog in die Rheinau ein. Gleichzeitig fuhr ihm eine 90-jährige Autofahrerin entgegen, weshalb der Lenker mit der Walze gemäss Mitteilung auswich. Dabei sei er rund vier Meter den Hang hinuntergerutscht und habe sich schwer verletzt.

Der 41-Jährige wurde ins Kantonsspital Graubünden nach Chur gebracht.