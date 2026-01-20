41 Tote bei Zugunglück in Spanien – Suche nach Vermissten

Keystone-SDA

Zwei Tage nach dem schweren Zugunglück in Spanien sind 41 Tote geborgen worden. Die Behörden befürchten aber, dass die Zahl noch steigen könnte.

(Keystone-SDA) Es lägen 43 Vermisstenanzeigen vor, sagte Innenminister Fernando Grande-Marlaska dem staatlichen TV-Sender RTVE. Es könnten sich demnach noch zwei weitere Leichen in den besonders stark zerstörten Waggons befinden.

Zur möglichen Ursache eines der schwersten Zugunglücke in der Geschichte des Landes sagte der Minister, es würden ein Gleisschaden oder ein Fehler an einem der Züge nicht ausgeschlossen. Aber es seien noch «alle Hypothesen offen».

Angehörige beklagen schleppende Informationen über Opfer

Die Identifizierung der Opfer gestaltete sich schwierig. Grande-Marlaska sagte am Montagabend, es seien bis dahin sieben Todesopfer identifiziert worden. Die Behörden baten Familien um DNA-Proben, um die Identifikation zu beschleunigen. Im Fernsehen beklagten Angehörige mangelnde und nur schleppende Informationen über das Schicksal von Vermissten. Die Polizei setzte Suchhunde ein, um die verunglückten Waggons auf mögliche weitere Opfer zu überprüfen.

Das Unglück hatte sich am Sonntagabend in der Nähe der Gemeinde Adamuz ereignet – diese liegt rund 30 Kilometer nordöstlich der auch bei Touristen beliebten Stadt Córdoba in Andalusien. Die beiden letzten Waggons eines Hochgeschwindigkeitszuges waren entgleist und auf das Nebengleis geraten. Ein aus der Gegenrichtung kommender Hochgeschwindigkeitszug krachte in diese Waggons und wurde aus den Schienen geworfen.

Beide Züge waren zum Zeitpunkt der Kollision mit etwas mehr als 200 Kilometern pro Stunde unterwegs. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde auf diesem erst kürzlich erneuerten Streckenabschnitt mit 250 angegeben. Der Zug, dessen Waggons entgleisten, war erst 2022 in Dienst gestellt worden.

Experten rätseln noch über die Unfallursache

Die Polizei veröffentlichte ein Video, in dem eine gebrochene Schiene zu sehen war. Verkehrsminister Óscar Puente betonte, es müsse geprüft werden, ob der Schienenbruch Ursache oder Folge des Unfalls sei. Gesicherte Erkenntnisse über den Grund für die Katastrophe könnte es den Angaben zufolge erst in Wochen oder auch Monaten geben.

Das spanische Königspaar reiste zum Unglücksort und traf Angehörige und Rettungskräfte. König Felipe VI. und Königin Letizia waren vorzeitig aus Athen zurückgekehrt, wo sie an der Beisetzung von Irene von Griechenland, der Schwester der spanischen Altkönigin Sofía, teilgenommen hatten.

Das Schicksal einer Sechsjährigen macht besonders betroffen

Spanische Medien berichteten vom schweren Schicksal einer Sechsjährigen, die als einzige ihrer Familie überlebte. Sie irrte nach dem Unglück zwischen den Trümmern herum, bis sie von zwei Ersthelfern in Sicherheit gebracht wurde, wie die spanische Zeitung «El País» berichtete.

Während zunächst noch Hoffnung bestand, dass auch ihre Eltern, ihr zwölfjähriger Bruder und ihr Cousin überlebt haben könnten, gab es später traurige Gewissheit. Sie waren in den Trümmern eines der verunglückten Züge ums Leben gekommen.

Familie hatte Spiel von Real Madrid besucht

Die Grossmutter des Mädchens wartete auf dem Bahnhof von Huelva, wohin der verunglückte Zug unterwegs war, auf Nachrichten von Angehörigen. Zeitweise habe es das Gerücht gegeben, auch der Bruder habe überlebt und werde in einem Spital in Córdoba behandelt. Dabei handelte es sich jedoch um eine Verwechslung, wie «El País» schrieb. Die Grossmutter konnte nur noch ihre Enkelin in die Arme schliessen.

Die Familie stammte aus dem Ort Aljaraque und betrieb ein Bekleidungsgeschäft im nahe gelegenen Küstenort Punta Umbría. Sie befand sich auf dem Rückweg aus Madrid, wo sie ein Fussballspiel von Real Madrid besucht hatte, wie die Zeitung weiter berichtete. Der Bürgermeister von Punta Umbría, José Carlos Hernández, sagte, der ganze Ort sei «tief erschüttert». Die Familie sei sehr beliebt gewesen.

Deutschlands Aussenministerium, das Auswärtige Amt in Berlin, teilte am Montagabend mit: «Leider müssen wir davon ausgehen, dass sich auch deutsche Staatsangehörige unter den Betroffenen befinden. Über die Anzahl gibt es derzeit noch keine verlässlichen Angaben.» Man stehe mit den örtlichen Behörden im engen Austausch, um eine Aufklärung der Identitäten der Opfer zu betreiben. Unklar blieb zunächst, ob es sich bei den deutschen Betroffenen um Tote oder Verletzte handelt.