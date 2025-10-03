The Swiss voice in the world since 1935
42-jähriger Töfffahrer wird in Seuzach schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Lieferwagenlenker hat am Donnerstag in Seuzach einen 42-jährigen Töfffahrer angefahren und schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital gefahren werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 16 Uhr war der Töfffahrer auf der Ohringerstrasse in Richtung Seuzach unterwegs, als von rechts ein 53-jähriger Lieferwagenlenker in diese Strasse einbiegen wollte und ihn anfuhr. Der Lieferwagenlenker und seine Mitfahrenden blieben unverletzt.

