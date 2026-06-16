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43-Jähriger nach Drohungen in Rieden SG festgenommen

Keystone-SDA

Nach Drohungen ist am Dienstag in Rieden SG ein 43-jähriger Mann festgenommen worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, teilte die Kantonspolizei mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 12 Uhr habe ein Mann die Notruf- und Einsatzleitzentrale angerufen und drohende Aussagen geäussert, heisst es in der Mitteilung der St. Galler Kantonspolizei vom Dienstag.

Abklärungen ergaben, dass es sich um einen 43-jährigen Schweizer handelt, der sich an seinem Wohnort aufhielt. Daraufhin rückten verschiedene Einsatzkräfte und Fachspezialisten aus. Kurz vor 15 Uhr konnte der Mann dazu bewegt werden, das Gebäude zu verlassen. Er wurde ohne Gegenwehr festgenommen.

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