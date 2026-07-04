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43-Jähriger verletzt sich bei Sturz auf Baustelle in Flims GR

Keystone-SDA

Bei einem Sturz auf einer Baustelle in Flims GR hat sich ein 43-Jähriger am Freitag verletzt. Die Rega musste den Arbeiter in ein Spital fliegen. Er wurde zuvor von einem Gerüstteil am Kopf getroffen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 43-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte auf die Gebäudeseite, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte. Beim Sturz prallte er mehrfach gegen Fassade und Gerüst.

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag bei Renovierungsarbeiten. Die Arbeiter waren damit beschäftigt, ein Gerüst zu montieren.

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