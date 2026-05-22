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44-jähriger Rollerfahrer bei Unfall in Fehraltorf schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 44-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Selbstunfall am Freitagabend in Fehraltorf ZH schwer verletzt worden. Ein Rettungshelikopter brachte ihn in ein Spital, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann sei aus noch ungeklärten Gründen in einer Linkskurve mit einem 125er-Roller rechts über die Fahrbahn hinausgekommen, schrieb die Kantonspolizei Zürich in einer auf der Plattform X veröffentlichten Mitteilung. Er habe eine eine Mauer touchiert und sei gestürzt.

Eine Patrouille der Kommunalpolizei Region Pfäffikon leistete demnach erste Hilfe, bis eine Ambulanz und ein Notarzt vor Ort waren. Schliesslich musste der 44-Jährige mit einem Helikopter in ein Spital gebracht werden. Die Unfallursache wird laut der Kantonspolizei untersucht.

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