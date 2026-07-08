45-Jähriger verunfallt betrunken in Villmergen AG

Keystone-SDA

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Ein 45-jähriger Mann und sein 47-jähriger Beifahrer sind in der Nacht auf Mittwoch in Villmergen AG verunfallt. Nach einem misslungenen Abbiegemanöver fuhren sie ins den Uferbereich eines Bachs. Laut Angaben der Polizei blieben beide unverletzt.

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(Keystone-SDA) Auf den Unfall in Villmergen aufmerksam wurde die Polizei, weil ein Knall einen Anwohner gegen 1.30 Uhr aufweckte, wie es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei Aargau vom Mittwoch heisst. Daraufhin habe eine Patrouille ein beschädigtes Fahrzeug bei der Brücke gefunden, die von der Unterdorfstrasse in die Bachstrasse führt.

Die beiden Männer, der jüngere stark betrunken, hätten sich beide gegenseitig beschuldigt das Auto gelenkt zu haben. Die Kantonspolizei geht laut Medienmitteilung jedoch davon aus, dass es der 45-Jährige war, der den Unfall als Folge des Alkoholeinflusses verursacht hatte. Die Polizei habe ihn angezeigt und ihm den Führerausweis abgenommen.