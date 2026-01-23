The Swiss voice in the world since 1935
45-Jähriger wollte 90 Kilogramm Shisha-Tabak über Grenze schmuggeln

Keystone-SDA

Ein 45-jähriger Syrer ist am Bahnhof Chiasso TI mit 90 Kilogramm nicht deklariertem Shisha-Tabak angehalten worden. Der Mann gab an, die Ware in Dubai gekauft zu haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut Informationen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) vom Freitag hatte der Mann angegeben, mit dem Flugzeug von Dubai nach Bergamo gereist zu sein. Anschliessend habe er seine Reise im Zug nach Amsterdam fortsetzen wollen. Beim 45-Jährigen wurden Tickets für den Nachtzug von Zürich nach Amsterdam gefunden.

Das BAZG werde gegen den Mann eine Busse verhängen, heisst es im Communiqué weiter. Die Ware werde vernichtet.

