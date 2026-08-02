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46-Jähriger bei Schlägerei in Basel verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Schlägerei am Sonntagmorgen in Basel ist ein 46-jähriger Mann verletzt worden. Er wurde von der Sanität ins Spital gebracht. Die Polizei sucht nun den oder die Täter.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt ereignete sich die Schlägerei gegen 7.30 Uhr auf dem Birsig-Parkplatz im Bereich der Passage Steinenvorstadt. Die Gründe waren zunächst unklar. Eine Passantin hatte eine Polizeipatrouille auf die Schlägerei aufmerksam gemacht.

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