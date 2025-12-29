The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

46-Jähriger fährt mit 141 km/h über den Julierpass

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Graubünden hat am Sonntagnachmittag auf der Julierpassstrasse einen Raser angehalten. Der 46-jährige Mann fuhr mit 141 km/h im 80er-Bereich. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Graubünden angezeigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei der Kontrolle stellte sich weiter heraus, dass der Fahrer bereits seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz eines Führerausweises war, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Montag in einer Mitteilung. Der Raser fuhr von Silvaplana aus den Pass hoch.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft