46-Jähriger fährt mit 141 km/h über den Julierpass

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Graubünden hat am Sonntagnachmittag auf der Julierpassstrasse einen Raser angehalten. Der 46-jährige Mann fuhr mit 141 km/h im 80er-Bereich. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Graubünden angezeigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bei der Kontrolle stellte sich weiter heraus, dass der Fahrer bereits seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz eines Führerausweises war, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Montag in einer Mitteilung. Der Raser fuhr von Silvaplana aus den Pass hoch.