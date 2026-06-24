467,5 Millionen für Strassen- und Bahnausbau im Prättigau GR

Keystone-SDA

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Im Prättigau GR werden zwischen Fideris und Küblis die Trassen der Nationalstrasse N28, der Linie Landquart-Davos der Rhätischen Bahn (RhB) und der Lokalstrasse Fideris-Küblis auf 3,5 Kilometern neu angelegt. Die Kosten betragen 467,5 Millionen Franken.

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(Keystone-SDA) Im Rahmen der Neutrassierung wird die RhB-Linie ab Fideris GR gemäss einer Mitteilung der Rhätischen Bahn vom Mittwoch leicht gegen Süden verlegt und verläuft anschliessend ab der heutigen Station Fideris durch den neuen, 1385 Meter langen Fiderisertunnel. Auch werden insgesamt sieben Brücken für Strasse und Bahn ersetzt oder neu gebaut.

Durch die Aufhebung des RhB-Trassees in der Talsohle wird der notwendige Raum für die getrennte und sichere Führung der neuen National- und Lokalstrasse geschaffen.

Die Haltestelle Bahnhof Fideris wird aufgrund der Bauarbeiten per 2030 aufgehoben. Heute halten an dieser Station in Randstunden noch einzelne Züge. Das geschützte Bahnhofsgebäude wird verschoben und bleibt erhalten.

Einschränkungen mit heutiger Linienführung

Der Grund für das umfangreiche Bauprojekt: Auf dem Abschnitt zwischen Fideris und Küblis liegen die Strasse und die Linie der RhB in einem engen Talabschnitt nahe beieinander. Das führt zu Einschränkungen. So kann die RhB auf diesem Abschnitt nur mit 45 Stundenkilometern (km/h) verkehren und auch auf der Nationalstrasse N28 führen die engen Radien und die schmale Fahrspur zu einer Geschwindigkeitsreduktion.

Das ändert sich nach dem Bauprojekt, welches bis 2037 andauert. Die Trassierung der N28 wird begradigt und lässt durchgehend Geschwindigkeiten von 80 km/h zu. Die neue Bahninfrastruktur wird auf eine maximale Geschwindigkeit von 120 km/h erstellt. «Nebst der wesentlichen Erhöhung der Sicherheit resultiert damit für den Bahnverkehr ein Zeitgewinn von über zwei Minuten», schreibt die RhB.

Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich gemäss Mitteilung der RhB 2028. Der Fiderisertunnel soll 2034 in Betrieb genommen werden, bevor 2035 bis 2037 die Nationalstrasse und die Lokalstrasse neu gebaut werden.

Bund übernimmt die meisten Kosten

Die Kosten von 467,5 Millionen Franken setzen sich aus 169 Millionen für die Strasseninfrastruktur und 298,5 Millionen Franken für die Bahninfrastruktur zusammen. Der Bund übernimmt gemäss RhB-Mediensprecher Simon Rageth 100 Prozent der Bahn- und 92 Prozent der Strassenkosten. Die fehlenden acht Prozent bei den Strassenkosten finanziert der Kanton Graubünden.