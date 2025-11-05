47-Jähriger stirbt bei Autounfall in Lodrino TI

Keystone-SDA

Ein 47-jähriger Mann ist am Mittwoch bei einem schweren Autounfall im Tessin ums Leben gekommen. Er verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Mauer.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich in Lodrino im Bezirk Riviera, wie die Tessiner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Gemäss einer ersten Unfallrekonstruktion verlor der Mann aus noch ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Strasse ab und prallte gegen eine Mauer.

Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei und jene der Polizei Tre Valli, Angehörige der Feuerwehr Biasca und die Rettungskräfte von Tre Valli Soccorso hätten Wiederbelebungsversuche unternommen, konnten jedoch nur noch den Tod des 47-Jährigen feststellen, wie es im Communiqué abschliessend heisst.