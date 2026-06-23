5-Jähriger nach Bootsunfall tot aufgefunden

Keystone-SDA

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Das nach einem Bootsunfall am Samstag im Kanton Aargau vermisste Kind ist leblos aufgefunden worden. Die Leiche des fünfjährigen Jungen wurde am linken Flussufer in der Gemeinde Merenschwand AG gefunden.

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(Keystone-SDA) Dies bestätigte die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage von Keystone-SDA. Das Kind war nach einem Schlauchbootunfall als vermisst gemeldet worden. Das Boot mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern war am Samstagnachmittag auf der Reuss bei Mühlau mit einem Baum im Fluss kollidiert. Eine grossangelegte Suchaktion verlief zunächst ohne Ergebnis.

Im Schlauchboot befand sich eine Familie aus zwei Erwachsenen sowie zwei Kindern im Alter von fünf und sieben Jahren, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag in einer Mitteilung schrieb. Die Eltern sowie das siebenjährige Mädchen konnten sich nach dem Kentern des Bootes an Land retten. Der fünfjährige Junge wurde seitdem vermisst.