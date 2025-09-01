50-jähriger Mann wird wegen Tötungsdelikt in Gachnang TG angeklagt
Die Thurgauer Staatsanwaltschaft hat einen 50-jährigen Mann wegen Mordes angeklagt. Er soll Ende November 2023 in Gachnang TG seinen Vater mit Messerstichen getötet und ihn danach beim Sterben beobachtet haben.
(Keystone-SDA) Beantragt werde eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren sowie eine stationäre Massnahme, teilte die Thurgauer Staatsanwaltschaft am Montag mit.
Dem 50-jährigen Schweizer wird vorgeworfen, in der Nacht auf den 29. November 2023 gegen 1 Uhr das Wohnhaus seiner Eltern in Gachnang betreten zu haben. Dort soll er auf seinen 77-jährigen Vater getroffen und mit zwei mitgebrachten Messern mindestens 24 Mal auf ihn eingestochen haben.
Anschliessend habe er laut Staatsanwaltschaft seinen sterbenden Vater beobachtet, bis seine Mutter hinzugekommen sei. Der Angeklagte sei nicht geständig und befinde sich im vorzeitigen Massnahmenvollzug, hiess es in der Mitteilung. Der Verhandlungstermin am Bezirksgericht Frauenfeld steht noch nicht fest.