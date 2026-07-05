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51-Jähriger stirbt in Aarauer Restaurant

Keystone-SDA

Ein 51-Jähriger ist am Samstagmittag in einem Restaurant beim Bahnhof Aarau verstorben. Im Vordergrund steht ein medizinisches Problem.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mehrere Personen hätten beobachtet, dass der 51-jährige Schweizer Mühe mit der Atmung hatte, teilte die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mit. Erste Hilfe durch Passanten und Reanimationsmassnahmen durch die Sanitäter bleiben erfolglos.

Hinweise auf eine Drittwirkung liegen laut Kantonspolizei derzeit nicht vor. Die Staatsanwaltschaft untersucht dennoch die Umstände des Todesfalls.

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