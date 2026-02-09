54-Jährige will nach Tod der Katze Freispruch vor Gericht in Bülach

Keystone-SDA

Eine 54-Jährige hat am Bezirksgericht Bülach Tierquälerei bestritten. Sie forderte einen Freispruch. Niemand habe ihr gesagt, dass ihr Kater vor dem Tod stehe.

(Keystone-SDA) «Es stimmt einfach nicht, dass ich eine Tierquälerin bin», sagte die sichtlich aufgewühlte Beschuldigte am Montag. Den Kater «Felix» habe sie gehabt seit er drei Monate alt war. «Ich habe alles für ihn getan».

Im Gespräch mit der Tierarztpraxis fühlte sie sich bedrängt. «Sie sagten, die Operation koste 1000 Franken, das habe ich doch nicht», erzählte sie. Am Telefon habe ihr eine Mitarbeiterin gesagt, dass sie den Kater abgeben müsse. Danach habe sie das Telefon aufgehängt. Am nächsten Morgen war der Kater tot. Dass er in Lebensgefahr war, habe ihr aber niemand gesagt.

Ihre Anwältin verwies darauf, dass die 54-Jährige trotz knappen Finanzen alles für den Kater tat. Selbst wenn in der Praxis jemand auf die Gefahr hingewiesen hätte, sei dies für die Frau nicht verständlich gewesen. «Das Herunterleiern von Diagnosen versteht sie nicht». Die Verteidigerin vermutete, dass die Praxis unter Druck war und sich um den eigenen Ruf sorgte.

Die Staatsanwaltschaft, die nicht am Prozess anwesend war, verlangt eine bedingte Geldstrafe von 110 mal 30 Franken sowie eine Busse über 600 Franken.

Das Gericht wird das Urteil voraussichtlich ab 17.45 Uhr eröffnen.