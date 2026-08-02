54-Jähriger fährt in Wislikofen AG in ein Gebäude

Keystone-SDA

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Ein Autofahrer ist am Samstagmorgen in Wislikofen AG in ein Gebäude am Strassenrand gefahren. Dabei wurde der Lenker verletzt.

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(Keystone-SDA) Zum Unfall kam es kurz vor 9.30 Uhr, als ein 54-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Hauptstrasse von Wislikofen in Richtung Mellikon fuhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. In einer leichten Rechtskurve geriet er mit seinem Fahrzeug neben die Fahrbahn und kollidierte mit einem Gebäude.

Dabei wurde der Autofahrer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Spital transportiert werden. Am Fahrzeug entstand grosser Sachschaden. Ebenfalls wurde das kleine Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.

Ersten Aussagen zufolge kamen dem Automobilisten zwei dunkel gekleidete Motorradfahrende auf seiner Fahrspur entgegen. Deshalb habe er nach rechts ausweichen müssen, um eine Frontalkollision zu verhindern.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.