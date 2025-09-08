The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

54-Jähriger stürzt in Hirzel mit Auto über zehn Meter in die Tiefe

Keystone-SDA

Ein 54-jähriger Autofahrer ist am Montagabend auf der Passstrasse in Hirzel, in der Gemeinde Horgen ZH, bei einem Selbstunfall über zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Aus bislang unbekannten Gründen sei der Mann gegen 21 Uhr in einer Rechtskurve geradeaus über die Fahrbahn und das Trottoir hinausgefahren, schrieb die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung in der Nacht auf Dienstag. Er stürzte demnach im Auto in die Tiefe, das Fahrzeug prallte auf, überschlug sich und blieb schliesslich seitlich liegen.

Die alarmierte Stützpunktfeuerwehr Horgen habe den eingeklemmten Autofahrer aus dem Fahrzeug geborgen. Ein Rettungshelikopter flog ihn laut der Polizei in ein Spital. Die Kantonspolizei Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft ermitteln, wie es zum Unfall kam.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft