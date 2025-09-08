54-Jähriger stürzt in Hirzel mit Auto über zehn Meter in die Tiefe

Keystone-SDA

Ein 54-jähriger Autofahrer ist am Montagabend auf der Passstrasse in Hirzel, in der Gemeinde Horgen ZH, bei einem Selbstunfall über zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

(Keystone-SDA) Aus bislang unbekannten Gründen sei der Mann gegen 21 Uhr in einer Rechtskurve geradeaus über die Fahrbahn und das Trottoir hinausgefahren, schrieb die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung in der Nacht auf Dienstag. Er stürzte demnach im Auto in die Tiefe, das Fahrzeug prallte auf, überschlug sich und blieb schliesslich seitlich liegen.

Die alarmierte Stützpunktfeuerwehr Horgen habe den eingeklemmten Autofahrer aus dem Fahrzeug geborgen. Ein Rettungshelikopter flog ihn laut der Polizei in ein Spital. Die Kantonspolizei Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft ermitteln, wie es zum Unfall kam.