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540 Schülerinnen und Schüler bestehen Bündner Mittelschulprüfung

Keystone-SDA

540 Schülerinnen und Schüler haben die Aufnahme an eine der neun Bündner Mittelschulen geschafft. Insgesamt absolvierten 883 Personen die Prüfung. Im Vorjahr fielen die Zahlen leicht tiefer aus - von 850 Prüflingen waren damals 532 erfolgreich.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In diese Werte mit eingerechnet werden neben dem Gymnasium jeweils auch die Abteilungen Handels-, Informatik-, und Fachmittelschule. Dies, weil alle Interessierten auf dieser Stufe die gleiche Prüfung ablegen. Für den Sprung ins dritte Gymnasium ist ein Prüfungsdurchschnitt von 4,5 erforderlich, für die restlichen Abteilungen ein Schnitt von 4.

Von den 475 Personen, welche die Einheitsprüfung absolvierten, schafften 196 den Sprung in die dritte Gymnasiumklasse, weitere 106 die Aufnahme in die Handels-, Informatik-, oder Fachmittelschule.

Für das Langzeitgymnasium interessierten sich gemäss Mitteilung 408 Personen (Vorjahr 371). Davon schafften 238 oder 58,33 Prozent die Aufnahme in die erste Klasse des sechsjährigen Gymnasiums. Über alle Primarschülerinnen und Primarschüler gesehen beträgt die Aufnahmequote 12,78 Prozent.

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