56-jährige Frau stirbt nach Motorfahrradunfall in Kirchberg BE

Keystone-SDA

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Eine 56-jährige Frau ist nach einem Motorfahrradunfall in Kirchberg BE im Spital verstorben. Sie erlag am Sonntagmorgen ihren schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich bereits am Freitagabend in Kirchberg. Dabei kollidierte die Motorfahrradfahrerin mit einem Auto und wurde schwer verletzt von einer Ambulanz in ein Spital gebracht.

Trotz umgehender medizinischer Betreuung erlag die Schweizerin aus dem Kanton Bern am Sonntagmorgen im Spital ihren Verletzungen. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Bern unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland zum Unfall dauerten an.