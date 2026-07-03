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56-jähriger Arbeiter mit Kopfverletzung ins Spital geflogen

Keystone-SDA

Auf einer Baustelle in Sulgen ist am frühen Donnerstagabend ein 56-jähriger Arbeiter von einem unbekannten Gegenstand am Kopf getroffen und verletzt worden. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Unfall kam es am Donnerstag kurz vor 17 Uhr auf einer Baustelle an der Romanshornerstrasse in Sulgen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitag in einer Mitteilung schreibt.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde dabei ein Arbeiter von einem unbekannten Gegenstand am Kopf getroffen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst flog die Rega den 56-Jährigen mit unbestimmten Kopfverletzungen ins Spital.

Die Kantonspolizei Thurgau klärt den genauen Unfallhergang ab.

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